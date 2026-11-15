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Kalender Bali Minggu (15/11): Baik untuk Meramu Obat & Membuat Alat Berjualan

Minggu, 15 November 2026 – 05:57 WIB
Kalender Bali Minggu (15/11): Baik untuk Meramu Obat & Membuat Alat Berjualan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 15 November 2026 bertepatan dengan Redite Umanis Ukir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (15/11) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Umanis Ukir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (15/11) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Minggu 15 November 2026 bertepatan dengan Redite Umanis Ukir: Hari baik untuk meramu obat & membuat alat berjualan
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Meramu Obat Alat Berjualan Kalender Bali Minggu 15 November 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Redite Umanis Ukir Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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