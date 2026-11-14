Danantara Gandeng Telkom, Siapkan Padisera Jadi Penggerak Ekosistem Digital UMKM

bali.jpnn.com, JAKARTA - Danantara Indonesia mendorong pengembangan Padisera sebagai Marketplace Nasional yang dirancang untuk memperkuat ekosistem perdagangan digital Indonesia dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM.

Melalui platform ini, pelaku usaha lokal diharapkan dapat tumbuh lebih kompetitif dan mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian digital nasional.

Platform ini merupakan pengembangan dari PaDi UMKM milik Telkom yang sejak 2020 sukses membangun ekosistem pengadaan business-to-business (B2B).

Melalui transformasi menjadi Padisera, jangkauan pasar UMKM kini diperluas hingga menyasar segmen konsumen ritel atau business-to-consumer (B2C).

Langkah strategis ini diawali dengan pengenalan perdana Padisera dalam rangkaian Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta.

Acara tersebut dihadiri CTO Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa, Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Irwan Rei, serta Direktur IT Digital Telkom Kharim I. G. Siregar.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa menjelaskan bahwa Padisera dibangun 100 persen oleh talenta digital Tanah Air dengan memanfaatkan fondasi kuat yang telah terbentuk di PaDi UMKM.

"Melalui transformasi PaDi UMKM menjadi Padisera ini, kami ingin memperluas akses pasar UMKM dari B2B ke B2C agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen.