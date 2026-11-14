Transaksi QRIS di Bali Tembus Rp10,6 Triliun, Digitalisasi Diperluas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menggencarkan perluasan akseptasi sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga ke luar wilayah Denpasar, Badung dan Gianyar (Sarbagia).

Langkah ini diambil Bank Indonesia untuk memacu pemerataan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Bali.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan mengibaratkan sistem pembayaran sebagai sirkulasi darah dalam perekonomian.

"Jika sistem pembayaran itu lancar, maka pertumbuhan ekonomi Bali atau daerah akan semakin kuat," kata Ronald Dungdung Parluhutan dilansir dari Antara.

Untuk memperluas jangkauan QRIS di luar wilayah Bali Selatan, BI menyiapkan sejumlah strategi.

Mulai dari pemetaan titik strategis, penguatan kolaborasi, edukasi, hingga menggandeng pemerintah daerah serta pengelola pasar rakyat untuk mendigitalisasi transaksi di pasar tradisional.

Menurut Ronald, ruang pertumbuhan transaksi digital di Bali masih sangat terbuka lebar.

Per September 2026, jumlah pengguna QRIS di Bali tercatat mencapai 1,30 juta orang dengan 1,18 juta gerai (merchant).