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Transaksi QRIS di Bali Tembus Rp10,6 Triliun, Digitalisasi Diperluas

Sabtu, 14 November 2026 – 19:19 WIB
Transaksi QRIS di Bali Tembus Rp10,6 Triliun, Digitalisasi Diperluas - JPNN.com Bali
Ilustrasi QRIS. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menggencarkan perluasan akseptasi sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga ke luar wilayah Denpasar, Badung dan Gianyar (Sarbagia).

Langkah ini diambil Bank Indonesia untuk memacu pemerataan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota di Pulau Bali.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan mengibaratkan sistem pembayaran sebagai sirkulasi darah dalam perekonomian.

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"Jika sistem pembayaran itu lancar, maka pertumbuhan ekonomi Bali atau daerah akan semakin kuat," kata Ronald Dungdung Parluhutan dilansir dari Antara.

Untuk memperluas jangkauan QRIS di luar wilayah Bali Selatan, BI menyiapkan sejumlah strategi.

Mulai dari pemetaan titik strategis, penguatan kolaborasi, edukasi, hingga menggandeng pemerintah daerah serta pengelola pasar rakyat untuk mendigitalisasi transaksi di pasar tradisional.

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Menurut Ronald, ruang pertumbuhan transaksi digital di Bali masih sangat terbuka lebar.

Per September 2026, jumlah pengguna QRIS di Bali tercatat mencapai 1,30 juta orang dengan 1,18 juta gerai (merchant).

Per September 2026, nominal transaksi QRIS menembus Rp10,6 triliun atau melonhak 47 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025
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TAGS   Quick Response Code Indonesian Standard QRIS Transaksi QRIS Bali Bank Indonesia BI Perwakilan Bali Sarbagia Denpasar badung gianyar

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