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Investasi PLTS Atap RSUD Bali Mandara Sedot Rp15 Miliar, Beroperasi Mei 2027

Sabtu, 14 November 2026 – 18:46 WIB
Investasi PLTS Atap RSUD Bali Mandara Sedot Rp15 Miliar, Beroperasi Mei 2027 - JPNN.com Bali
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra secara resmi menandai dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di RSUD Bali Mandara, Denpasar, Sabtu (14/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - RSUD Bali Mandara mulai membangun kemandirian energi bersih melalui proyek PLTS Atap berkapasitas 760 kilowatt-peak (kWp).

Proyek yang dibangun melalui skema kerja sama investasi tanpa APBD Bali ini mulai dibangun Sabtu (14/11) tepat bertepatan dengan Rahina Tumpek Lendep.

Direktur Utama RSUD Bali Mandara I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya menegaskan proyek PLTS Atap ini mendukung kebijakan Pemprov Bali mewujudkan kawasan rendah emisi.

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Langkah ini sejalan dengan program Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap.

“Proyek ini direncanakan sejak awal 2026 dan mulai direalisasikan pada November ini.

Proyek PLTS Atap ini memiliki kapasitas terpasang 760 kilowatt-peak (kWp),” ujar I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, Sabtu (14/11).

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Menurutnya, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok sekitar 30 persen dari total kebutuhan listrik rumah sakit yang saat ini mencapai 2,8 megawatt (MW).

Proyek ini digarap melalui skema kerja sama investasi berjangka waktu 25 tahun dengan nilai investasi berkisar antara Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.

Fasilitas PLTS Atap ini diproyeksikan mampu memasok sekitar 30 persen dari total kebutuhan listrik RSUD Bali Mandara yang saat ini mencapai 2,8 megawatt (MW).
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TAGS   PLTS Atap RSUD Bali Mandara APBD pemprov bali Bali investasi Rendah Emisi

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