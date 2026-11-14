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RSUD Bali Mandara Bangun PLTS Atap Tanpa APBD, Sekda Blak-blakan

Sabtu, 14 November 2026 – 18:20 WIB
RSUD Bali Mandara Bangun PLTS Atap Tanpa APBD, Sekda Blak-blakan - JPNN.com Bali
Ilustrasi PLTS Atap RSUD Bali Mandara yang dibangun tanpa dana APBD. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra secara resmi menandai dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di RSUD Bali Mandara, Denpasar, Sabtu (14/11).

Momentum yang bertepatan dengan Rahina Tumpek Landep ini dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Bali.

Sekda Dewa Made Indra memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif RSUD Bali Mandara dalam mempercepat pemanfaatan energi bersih.

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Proyek PLTS Atap berkapasitas 760 kilowatt-peak (kWp) ini dibangun melalui skema kerja sama investasi tanpa menggunakan sepeser pun APBD Bali.

Menurutnya, langkah ini merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster untuk mewujudkan kemandirian energi melalui energi bersih.

"Pemerintah harus terlebih dahulu memberikan contoh nyata sebelum mengajak dunia usaha dan industri pariwisata beralih menggunakan energi bersih," ujar Sekda Bali Dewa Made Indra, Sabtu (14/11).

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Sekda Bali menegaskan, penerapan PLTS Atap di lingkungan perkantoran pemerintah tidak hanya menjadi simbol kepeloporan, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi energi.

Keberadaan PLTS Atap ini sekaligus menekan pengeluaran listrik kantor.

RSUD Bali Mandara membangun PLTS Atap berkapasitas 760 kilowatt-peak (kWp), dibangun melalui skema kerja sama investasi tanpa APBD Bali.
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TAGS   RSUD Bali Mandara PLTS Atap APBD APBD Bali pemprov bali investasi Sekda Bali Dewa Made Indra OPD Bali SPKLU

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