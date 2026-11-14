Rumput Ilalang Asal Bali Laku Keras di Australia, Ekspor Tembus Rp10 Miliar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Karantina Indonesia (Barantin) melihat potensi besar pada komoditas tanaman liar ilalang asal Bali setelah mencatatkan nilai ekspor ke Australia mencapai Rp10,90 miliar sepanjang 2023 hingga Oktober 2026.

Tanaman liar ilalang atau alang-alang (Imperata cylindrica) asal Bali menjadi salah satu komoditas unggulan daerah yang dibahas dalam Webseries Go Ekspor Barantin #15 bertema “Kupas Tuntas: Ilalang Bali Menembus Pasar Dunia”.

Berdasarkan data sistem BestTrust Barantin, Australia menyerap hingga 99,68 persen dari total volume ekspor ilalang Bali selama periode 2023 hingga Oktober 2026.

Dari sisi frekuensi pengiriman, sebanyak 111 dari total 127 kali pengiriman atau sekitar 87,4 persen ekspor ilalang Bali pada periode yang sama juga ditujukan ke negara tersebut.

"Melalui program Go Ekspor Barantin, kami ingin mendorong makin banyak pelaku UMKM Bali untuk melihat peluang pasar internasional," kata Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Bali Heri Yuwono dilansir dari Antara.

Menurut Heri Yuwono, tren positif ekspor ilalang Bali sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya, yakni pada periode 2018 hingga 2022.

Pada rentang waktu tersebut, tercatat sebanyak 309 kali pengiriman ekspor dengan total volume mencapai 21.543,19 kg dan nilai ekonomi sebesar Rp19,09 miliar.

Heri Yuwono mengatakan tingginya serapan pasar global ini tidak lepas dari ragam produk turunan ilalang Bali yang diminati.