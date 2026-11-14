Pesan Menohok Sekda Bali: Ijazah dan Sertifikat Bukan Jaminan Kompetensi!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra memberikan pesan menohok mengenai hakikat kepemimpinan di lingkungan birokrasi.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari tinggi rendahnya jabatan maupun tumpukan sertifikat pelatihan, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang diberikan bagi organisasi dan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Sekda Bali Dewa Made Indra saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XX Tahun 2026 di Aula Melati, BKPSDM Bali, Jumat (13/11) kemarin.

Menurut Sekda Dewa Made Indra, jabatan hanyalah bagian dari struktur formal.

Pemimpin yang sesungguhnya harus hadir melalui keteladanan, tanggung jawab, serta keberanian memberikan solusi dan rasa aman bagi seluruh anggota tim saat menghadapi persoalan.

“Leadership is not position, tetapi bagaimana bisa memberikan manfaat,” kata Sekda Dewa Made Indra.

Ia juga mengingatkan para calon pemimpin birokrasi agar tidak terjebak pada simbol-simbol formalitas semata.

Kompetensi seorang pemimpin harus dibuktikan melalui ketenangan, ketegasan, serta keberhasilan dalam eksekusi kebijakan di lapangan.