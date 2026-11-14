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Info Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Tumpek Landep, Sabtu (14/11), Cek!

Sabtu, 14 November 2026 – 05:40 WIB
Info Jadwal & Lokasi Piodalan di Bali saat Tumpek Landep, Sabtu (14/11), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan persembahyangan saat piodalan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (14/11) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Landep.

Hari ini bertepatan dengan Tumpek Landep.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

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Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

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Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Sabtu (14/11) saat Saniscara Kliwon Landep: Tersebar di Denpasar, Tabanan, Buleleng, Gianyar, Badung dan Karangasem.
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan tumpek landep Saniscara Kliwon Landep

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