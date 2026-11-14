Kalender Bali Sabtu (14/11): Baik Menyetem Gamelan, Membuat Jukung & Awig-awig
bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (14/11) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Kliwon Landep.
Hari ini bertepatan dengan Tumpek Landep.
Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.
Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.
Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.
Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).
Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.
Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (14/11) dilansir dari kalenderbali.org:
Kalender Bali Sabtu 14 November 2026 bertepatan dengan Saniscara Kliwon Landep: Hari baik untuk menyetem gamelan, membuat jukung & awig-awig
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