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Undiksha Tembus 10 Besar Nasional, Boyong Lima Penghargaan di PIMNAS ke-39

Jumat, 13 November 2026 – 19:06 WIB
Undiksha Tembus 10 Besar Nasional, Boyong Lima Penghargaan di PIMNAS ke-39 - JPNN.com Bali
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali menembus peringkat ke-10 nasional pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-39 di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, yang berlangsung pada 2–7 November 2026 lalu. Foto: Instagram @kemahasiswaan.undiksha

bali.jpnn.com, BULELENG - Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali menembus peringkat ke-10 nasional pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-39 di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, yang berlangsung pada 2–7 November 2026 lalu.

Dalam kompetisi bergengsi yang diikuti 420 tim dari 99 perguruan tinggi se-Indonesia tersebut, delegasi Undiksha yang menurunkan 10 tim berhasil memboyong pulang lima penghargaan.

Tim Harmoni Senja (PKM-PM) meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Juara I Setara Emas kategori poster dan Juara III Setara Perunggu kategori presentasi.

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Mereka mengusung pemanfaatan wayang dan angklung Bali untuk membantu lansia di Cempaka Biru menemukan kembali makna hidup.

Tim Menggambar Luka (PKM-PM) meraih Juara III Setara Perunggu kategori poster melalui karya yang memanfaatkan seni rerajahan Usada Buduh.

Tim Ksatria Dharma (PKM-PM) meraih Juara Favorit kategori presentasi lewat pertunjukan wayang kulit satira edukatif guna mendukung kesejahteraan psikologis anak-anak di Narayan Seva.

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Tim PKM Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) meraih Juara Favorit kategori presentasi melalui riset mengenai keterkaitan ketidakhadiran peran ayah (fatherless) dengan trauma antargenerasi dan kerentanan psikologis pria dewasa awal di Bali.

"Capaian ini menandai kali pertama Undiksha menembus Klaster 1 sekaligus masuk 10 besar nasional pada ajang PIMNAS," kata Rektor Undiksha Prof I Wayan Lasmawan dilansir dari Antara.

Undiksha Singaraja, Bali menembus peringkat ke-10 nasional pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-39 di Undip Semarang, Jawa Tengah
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TAGS   undiksha Undiksha Singaraja Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS Universitas Diponegoro Undip perguruan tinggi Rektor Undiksha Prof Dr Wayan Lasmawan MPd

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