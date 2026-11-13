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Pertamuda 2026 Catat 30 Kesepakatan Bisnis, Akses Startup ke Investor Diperluas

Jumat, 13 November 2026 – 17:24 WIB
Pertamuda 2026 Catat 30 Kesepakatan Bisnis, Akses Startup ke Investor Diperluas - JPNN.com Bali
Para founder muda bertemu dengan investor dan mitra strategis dalam sesi Business Matching di The Patra Bali. Foto: Pertamina

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional melalui ajang Pertamuda Seed & Scale 2026.

Tidak sekadar kompetisi inovasi mahasiswa, program ini sukses mempertemukan para founder muda dengan investor dan mitra strategis dalam sesi Business Matching di The Patra Bali.

Dalam rangkaian agenda bootcamp dan demoday tersebut, tercatat 30 penandatanganan Letter of Interest (LoI) antara startup peserta dengan 11 investor serta mitra strategis.

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Langkah awal ini membuka peluang kerja sama bisnis sekaligus memperluas akses pasar bagi rintisan usaha mahasiswa.

Sebanyak 11 mitra yang terlibat meliputi BNI Ventures, Dyan Raditya Helmi, Jesha Vebrattie Effendie, B71 Indonesia dan Wahyoo Ventures.

Kemudian Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya (APKJ), Impala Network, Trifenta Global Teknologi, Rahmania Foundation, Ecoxyztem Venture Builder, dan Avantierra.

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Trifenta Global Teknologi tercatat sebagai mitra paling aktif dengan menandatangani lima LoI sekaligus bersama Genkiddo Academy, E-Craftonics, Pe-Novtra, Valam (Varietas Nilam), dan Robotku School.

Presiden Direktur Trifenta Global Teknologi Ferdian mengapresiasi inisiatif Pertamina mempertemukan inovasi dengan akses modal.

PT Pertamina (Persero) terus memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional melalui ajang Pertamuda Seed & Scale 2026.
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TAGS   Pertamuda 2026 Pertamuda Seed & Scale 2026 PT Pertamina Persero startup investor mahasiswa Letter of Interest

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