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Koster Buka Bali Digifest V 2026: Masa Depan Milik Mereka yang Menguasai Teknologi

Jumat, 13 November 2026 – 17:06 WIB
Koster Buka Bali Digifest V 2026: Masa Depan Milik Mereka yang Menguasai Teknologi - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menghadiri pembukaan Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (12/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan digital sebagai pilar baru transformasi ekonomi daerah.

Komitmen itu ditegaskan Koster saat membuka Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (12/11).

Koster menekankan pengembangan teknologi di Pulau Dewata harus tetap berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan nilai-nilai Sad Kerthi.

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Menurut Koster, teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana menjaga dan memajukan alam, manusia, serta kebudayaan Bali.

Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, Pemprov Bali terus mendorong penguatan struktur ekonomi agar tidak melulu bergantung pada sektor pariwisata.

Ekonomi kreatif dan digital kini menjadi salah satu dari enam sektor unggulan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

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Untuk mewujudkan Bali sebagai pusat inovasi digital, Koster memfokuskan penguatan pada empat unsur utama, yakni regulasi, infrastruktur, ruang, dan talenta.

Upaya ini ditopang pembangunan Turyapada Tower, Kawasan Bali Samasta Digital, serta Bali Creative & Innovation Hub.

Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan digital sebagai pilar baru transformasi ekonomi daerah.
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TAGS   Koster gubernur koster Bali Digifest V 2026 Bali digital teknologi Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Bali Creative Board

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