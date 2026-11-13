Koster Buka Bali Digifest V 2026: Masa Depan Milik Mereka yang Menguasai Teknologi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan digital sebagai pilar baru transformasi ekonomi daerah.

Komitmen itu ditegaskan Koster saat membuka Bali Digital Festival (Bali Digifest) V Tahun 2026 di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (12/11).

Koster menekankan pengembangan teknologi di Pulau Dewata harus tetap berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan nilai-nilai Sad Kerthi.

Menurut Koster, teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana menjaga dan memajukan alam, manusia, serta kebudayaan Bali.

Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, Pemprov Bali terus mendorong penguatan struktur ekonomi agar tidak melulu bergantung pada sektor pariwisata.

Ekonomi kreatif dan digital kini menjadi salah satu dari enam sektor unggulan untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Untuk mewujudkan Bali sebagai pusat inovasi digital, Koster memfokuskan penguatan pada empat unsur utama, yakni regulasi, infrastruktur, ruang, dan talenta.

Upaya ini ditopang pembangunan Turyapada Tower, Kawasan Bali Samasta Digital, serta Bali Creative & Innovation Hub.