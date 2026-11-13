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Koster Warning Investor tak Hanya Cari Untung, tetapi juga Merawat Bali

Jumat, 13 November 2026 – 16:49 WIB
Koster Warning Investor tak Hanya Cari Untung, tetapi juga Merawat Bali - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peresmian Singapore Chamber (SingCham) Bali Chapter di Bali International Hospital (BIH), Sanur, Denpasar, Kamis (12/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan investasi dan kerja sama ekonomi di Pulau Dewata wajib memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, dan lingkungan.

Koster melontarkan hal tersebut saat menghadiri peresmian Singapore Chamber (SingCham) Bali Chapter di Bali International Hospital (BIH), Sanur, Denpasar, Kamis (12/11).

Menurut Koster, keberadaan SingCham Bali Chapter menjadi jembatan kolaborasi yang memperkuat hubungan bisnis Singapura dan Bali.

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Ia berharap organisasi ini mampu mendatangkan investasi berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Meski demikian, Koster mengingatkan para investor memahami karakteristik Bali.

Bagi Koster, daya tarik utama pariwisata Bali bukanlah keindahan alam semata, melainkan kekuatan budaya dan tradisi masyarakatnya.

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“Yang lebih indah dari Bali banyak, tetapi budaya, tradisi, dan adat istiadat inilah yang menjadi magnet pariwisata Bali.

Ini yang membedakan Bali dengan destinasi lainnya,” ujar Koster.

Guberur Koster menegaskan investasi dan kerja sama ekonomi di Pulau Dewata wajib memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tak sekadar cari untung
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TAGS   Koster gubernur koster Singapore Chamber Bali investor Singapore Chamber Chapter Bali Bali International Hospital wisatawan kementerian pariwisata

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