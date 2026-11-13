Koster Warning Investor tak Hanya Cari Untung, tetapi juga Merawat Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan investasi dan kerja sama ekonomi di Pulau Dewata wajib memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, dan lingkungan.

Koster melontarkan hal tersebut saat menghadiri peresmian Singapore Chamber (SingCham) Bali Chapter di Bali International Hospital (BIH), Sanur, Denpasar, Kamis (12/11).

Menurut Koster, keberadaan SingCham Bali Chapter menjadi jembatan kolaborasi yang memperkuat hubungan bisnis Singapura dan Bali.

Ia berharap organisasi ini mampu mendatangkan investasi berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Meski demikian, Koster mengingatkan para investor memahami karakteristik Bali.

Bagi Koster, daya tarik utama pariwisata Bali bukanlah keindahan alam semata, melainkan kekuatan budaya dan tradisi masyarakatnya.

“Yang lebih indah dari Bali banyak, tetapi budaya, tradisi, dan adat istiadat inilah yang menjadi magnet pariwisata Bali.

Ini yang membedakan Bali dengan destinasi lainnya,” ujar Koster.