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Kalender Bali Jumat (13/11): Baik Memberikan Petuah, Jangan Mengatapi Rumah

Jumat, 13 November 2026 – 05:25 WIB
Kalender Bali Jumat (13/11): Baik Memberikan Petuah, Jangan Mengatapi Rumah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 13 November 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Landep. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (13/11) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Wage Landep.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (13/11) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Jumat 13 November 2026 bertepatan dengan Sukra Wage Landep: Hari baik memberikan petuah, jangan mengatapi rumah
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TAGS   kalender Kalender Bali petuah Mengatapi Rumah Dewasa Ayu Kalender Bali Jumat 13 November 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Sukra Wage Landep Hari Baik Kalender Bali

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