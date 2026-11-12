JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BKSDA Bali Evakuasi Trenggiling, Siap Dikembalikan ke Habitat Asal

BKSDA Bali Evakuasi Trenggiling, Siap Dikembalikan ke Habitat Asal

Kamis, 12 November 2026 – 21:14 WIB
BKSDA Bali Evakuasi Trenggiling, Siap Dikembalikan ke Habitat Asal - JPNN.com Bali
Seekor trenggiling, mamalia unik bersisik asal keluarga Pholidota yang aktif pada malam hari (nokturnal) diserahkan seorang warga kepada BKSDA Bali. Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi kepedulian warga Bali menyelamatkan satwa liar dilindungi layak diacungi jempol.

Seekor trenggiling, mamalia unik bersisik asal keluarga Pholidota yang aktif pada malam hari (nokturnal) diserahkan seorang warga bernama Ni Kadek Ayu Sukariasih secara sukarela kepada BKSDA Bali.

Satwa pemakan semut dan rayap ini kini telah dievakuasi ke Kantor BKSDA Bali untuk menjalani rehabilitasi serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum nantinya dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya.

Baca Juga:

Petugas BKSDA Bali Putu Mertha menegaskan pentingnya peran satwa unik yang terkenal dengan kemampuan menggulungkan tubuhnya saat terancam ini di alam liar.

“Trenggiling memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam kontrol populasi serangga, pengawetan tanaman, serta menjaga stabilitas rantai makanan di alam.

Oleh karena itu, kelestariannya tetap harus dijaga dengan baik,” ujar Putu Mertha dilansir dari laman BKSDA Bali.

Baca Juga:

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat, BKSDA Bali memberikan piagam penghargaan kepada pelapor.

Langkah ini diharapkan mampu menginspirasi kesadaran publik untuk turut melindungi satwa liar dan habitatnya.

Seekor trenggiling, mamalia unik bersisik asal keluarga Pholidota yang aktif pada malam hari (nokturnal) diserahkan seorang warga kepada BKSDA Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bksda bali trenggiling satwa liar habitat Bali mamalia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya

  2. Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut - JPNN.com Bali

    Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut

  3. Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman - JPNN.com Bali

    Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU