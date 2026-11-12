BKSDA Bali Evakuasi Trenggiling, Siap Dikembalikan ke Habitat Asal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi kepedulian warga Bali menyelamatkan satwa liar dilindungi layak diacungi jempol.

Seekor trenggiling, mamalia unik bersisik asal keluarga Pholidota yang aktif pada malam hari (nokturnal) diserahkan seorang warga bernama Ni Kadek Ayu Sukariasih secara sukarela kepada BKSDA Bali.

Satwa pemakan semut dan rayap ini kini telah dievakuasi ke Kantor BKSDA Bali untuk menjalani rehabilitasi serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum nantinya dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya.

Petugas BKSDA Bali Putu Mertha menegaskan pentingnya peran satwa unik yang terkenal dengan kemampuan menggulungkan tubuhnya saat terancam ini di alam liar.

“Trenggiling memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam kontrol populasi serangga, pengawetan tanaman, serta menjaga stabilitas rantai makanan di alam.

Oleh karena itu, kelestariannya tetap harus dijaga dengan baik,” ujar Putu Mertha dilansir dari laman BKSDA Bali.

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat, BKSDA Bali memberikan piagam penghargaan kepada pelapor.

Langkah ini diharapkan mampu menginspirasi kesadaran publik untuk turut melindungi satwa liar dan habitatnya.