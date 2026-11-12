Basarnas Mitigasi Kawasan Wisata, Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memetakan sejumlah wilayah rawan banjir dan longsor seiring masuknya musim hujan.

Langkah mitigasi ini difokuskan pada kawasan destinasi wisata serta titik penyeberangan menjelang libur akhir tahun 2026 hingga awal 2027.

Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii menyebut ancaman bencana hidrometeorologi akibat dampak La Nina menjadi perhatian serius karena memicu cuaca ekstrem yang sulit diprediksi.

"Salah satu bencana yang harus diantisipasi adalah dampak hidrometeorologi.

Kami tahu di musim-musim pada akhir tahun kondisi cuaca ekstrem memungkinkan terjadi," ujar Marsekal Madya Mohammad Syafii seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Basarnas dan Sayap Garuda Indah (SGI) di Denpasar, Bali, Kamis (12/11).

Marsekal Madya Mohammad Syafii menjelaskan, pada fase tanggap darurat, Basarnas memprioritaskan penyelamatan manusia akibat bencana alam, kecelakaan transportasi darat, laut, dan udara, serta kondisi membahayakan jiwa lainnya.

Untuk mengoptimalkan operasi kemanusiaan, Basarnas menggandeng berbagai kementerian, lembaga, hingga sektor swasta yang memiliki dukungan armada seperti helikopter.

"Badan SAR Nasional memiliki kewajiban untuk mengorkestrasi seluruh potensi kemampuan yang ada untuk melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan," kata Marsekal Madya Mohammad Syafii.