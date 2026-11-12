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Bank Mandiri Hadirkan Livin’ Food untuk Pelaku UMKM, Dongkrak Ekonomi Bali

Kamis, 12 November 2026 – 15:22 WIB
Bank Mandiri Hadirkan Livin’ Food untuk Pelaku UMKM, Dongkrak Ekonomi Bali - JPNN.com Bali
Bank Mandiri menghadirkan Livin’ Food, fitur pemesanan makanan yang terintegrasi langsung dalam super app Livin’ by Mandiri. Foto: Bank Mandiri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sektor kuliner menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian di wilayah Bali.

Beragam usaha lokal terus bertumbuh dan menyatu dengan aktivitas masyarakat.

Potensi besar ini membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas pasar serta meningkatkan skala bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital.

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Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan usaha lokal, Bank Mandiri menghadirkan Livin’ Food, fitur pemesanan makanan yang terintegrasi langsung dalam super app Livin’ by Mandiri.

Melalui fitur ini, nasabah dapat mengakses beragam pilihan merchant kuliner, mulai dari pelaku UMKM hingga merek ternama, serta menuntaskan pemesanan dan pembayaran secara praktis dalam satu aplikasi.

Region CEO Region XI Bali dan Nusa Tenggara Bank Mandiri Rudi Nugraha mengatakan, kehadiran Livin’ Food menjadi langkah strategis perseroan memacu pertumbuhan UMKM sekaligus mengakselerasi ekonomi kerakyatan di daerah.

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“Potensi UMKM kuliner di wilayah Bali sangat besar dan memiliki peluang untuk terus berkembang.

Melalui Livin’ Food, Bank Mandiri ingin menghadirkan akses pemasaran digital yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menikmati beragam pilihan kuliner,” ujar Rudi Nugraha dalam keterangan resmi, Kamis (12/11).

Bank Mandiri menghadirkan Livin’ Food, fitur pemesanan makanan yang terintegrasi langsung dalam super app Livin’ by Mandiri.
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TAGS   Bank Mandiri Livin’ Food UMKM pelaku UMKM Bali ekonomi bali UMKM Kuliner Pemasaran Digital

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