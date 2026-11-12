Kemenkum Bali Genjot Pencatatan Hak Cipta Rp0, Lindungi Karya Seniman & Pelaku Kreatif

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Kekayaan seni, budaya, dan kreativitas masyarakat Bali tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang perlu dilindungi dan dikembangkan.

Untuk mendorong pemanfaatan potensi tersebut, Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan Penguatan Branding Wilayah di Ramayana Candidasa Beach Resort, Karangasem, Kamis (12/11).

Kegiatan ini bertajuk “Penguatan Promosi Wilayah Berbasis Hak Cipta: Optimalisasi Fasilitas Pencatatan Kekayaan Intelektual Rp0 untuk Pelindungan Karya Lokal”.

Kegiatan yang dibuka langsung Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelindungan hukum bagi para pencipta.

Terutama untuk mendorong karya-karya lokal memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan kreativitas masyarakat Bali di tengah perkembangan industri kreatif dan teknologi digital.

Menurutnya, karya seni, musik, dan budaya yang lahir dari kreativitas masyarakat harus mendapatkan pengakuan serta pelindungan hukum agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara optimal oleh para pencipta.

“Bali memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa.