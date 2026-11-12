JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Undiksha Borong 12 Penghargaan di Diktisaintek 2026, Prof Lasmawan Buka Suara

Undiksha Borong 12 Penghargaan di Diktisaintek 2026, Prof Lasmawan Buka Suara

Kamis, 12 November 2026 – 09:33 WIB
Undiksha Borong 12 Penghargaan di Diktisaintek 2026, Prof Lasmawan Buka Suara - JPNN.com Bali
Rektorat Undiksha Singaraja, Buleleng. Foto: Undiskha.

bali.jpnn.com, BULELENG - Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional.

Kampus negeri terakreditasi Unggul di Bali Utara ini berhasil memboyong 12 penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026 untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Penghargaan bergengsi yang mencakup bidang tata kelola aset, kerja sama, keuangan, kehumasan, hingga pengabdian masyarakat.

Baca Juga:

Penghargaan tersebut diterima langsung Rektor Undiksha Prof Dr I Wayan Lasmawan di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Pada kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Undiksha berhasil menyabet Terbaik 1 Subkategori Kepatuhan Laporan BMN Tahunan dan Terbaik 3 Laporan Pengawasan BMN.

Undiksha juga meraih Gold Winner untuk kerja sama industry, Gold Winner untuk kerja sama pemerintah/LSM serta bronze winner untuk kerja sama internasional terbaik.

Baca Juga:

Di bidang Pengelolaan Keuangan, Undiksha menyabet Terbaik 1 Kategori Perencanaan Subkategori PTN-BLU Kinerja Anggaran Terbaik 2025.

Tim Kehumasan Undiksha turut mendominasi dengan memborong Gold Winner untuk kategori Laman, Siaran Pers, dan Media Sosial serta Silver Winner untuk kategori Unit Layanan Terpadu dan Laporan Manajemen Keprotokolan.

Undiksha memboyong 12 penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026 untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   undiksha Universitas Pendidikan Ganesha Diktisaintek 2026 PTN-BLU PTN-BH Rektor Undiksha Prof Dr Wayan Lasmawan MPd

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Irfan Jaya Lagi Gacor, tetapi tak Dilirik John Herdman, Simak Responsnya

  2. Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut - JPNN.com Bali

    Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut

  3. Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman - JPNN.com Bali

    Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU