Undiksha Borong 12 Penghargaan di Diktisaintek 2026, Prof Lasmawan Buka Suara

bali.jpnn.com, BULELENG - Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional.

Kampus negeri terakreditasi Unggul di Bali Utara ini berhasil memboyong 12 penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026 untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Penghargaan bergengsi yang mencakup bidang tata kelola aset, kerja sama, keuangan, kehumasan, hingga pengabdian masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima langsung Rektor Undiksha Prof Dr I Wayan Lasmawan di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Pada kategori Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Undiksha berhasil menyabet Terbaik 1 Subkategori Kepatuhan Laporan BMN Tahunan dan Terbaik 3 Laporan Pengawasan BMN.

Undiksha juga meraih Gold Winner untuk kerja sama industry, Gold Winner untuk kerja sama pemerintah/LSM serta bronze winner untuk kerja sama internasional terbaik.

Di bidang Pengelolaan Keuangan, Undiksha menyabet Terbaik 1 Kategori Perencanaan Subkategori PTN-BLU Kinerja Anggaran Terbaik 2025.

Tim Kehumasan Undiksha turut mendominasi dengan memborong Gold Winner untuk kategori Laman, Siaran Pers, dan Media Sosial serta Silver Winner untuk kategori Unit Layanan Terpadu dan Laporan Manajemen Keprotokolan.