JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Kamis (12/11): Baik untuk Menanam, Jangan Menggelar Rapat

Kalender Bali Kamis (12/11): Baik untuk Menanam, Jangan Menggelar Rapat

Kamis, 12 November 2026 – 05:53 WIB
Kalender Bali Kamis (12/11): Baik untuk Menanam, Jangan Menggelar Rapat - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 12 November 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Landep. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (12/11) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Pon Landep.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Baca Juga:

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Baca Juga:

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (12/11) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Kamis 12 November 2026 bertepatan dengan Wraspati Pon Landep: Hari baik untuk menanam, tetapi jangan menggelar rapat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Menanam Dewasa Ayu Kalender Bali Kamis 12 November 2026 Wraspati Pon Landep rapat Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut - JPNN.com Bali

    Transformasi Posisi Tim Geypens di Bali United Bikin John Herdman Kepincut

  2. Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman - JPNN.com Bali

    Timnas Indonesia Tantang Bali United, Ini Target John Herdman

  3. Skema Taktik Mulai Cair, Johnny Jansen Puji Kedalaman Skuad Bali United - JPNN.com Bali

    Skema Taktik Mulai Cair, Johnny Jansen Puji Kedalaman Skuad Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU