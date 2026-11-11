Aliansi BEM Gedor DPRD Bali Bawa 21 Tuntutan, Kadis PUPRKIM Bergerak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Mahasiswa di Bali kembali bergerak ke lapangan merespons persoalan bangsa yang terjadi akhir-akhir ini.

Selasa (10/11) kemarin, Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa mendatangi DPRD Bali membawa 21 poin tuntutan.

Poin tuntutan itu mencakup sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, hingga transparansi tata kelola pemerintahan.

Koordinator Lapangan Aksi I Putu Oka Darmawan menegaskan momentum Hari Pahlawan dimanfaatkan aliansi untuk mendorong aksi nyata perbaikan daerah.

"Kami ingin hari pahlawan ini bukan sebagai peringatan semata, tetapi jadi pengingat untuk melawan ketidakadilan,” ujar I Putu oka Darmawan di depan peserta aksi.

Di sektor infrastruktur dan ekonomi, mahasiswa mendesak perbaikan jalan rusak, pembenahan drainase, penanganan kemacetan, pemerataan akses air bersih di Jimbaran, serta perlindungan bagi petani dan pedagang pasar tradisional.

Pada isu pendidikan dan ketenagakerjaan, aliansi menuntut pemerataan sarana sekolah di wilayah pedesaan, perlindungan tenaga pendidik, hingga evaluasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.

Aliansi mahasiswa juga menyoroti kelestarian lingkungan seperti evaluasi pembangunan di kawasan resapan air, pengelolaan sampah di TPA Suwung, serta penegakan hukum terhadap kasus kejahatan sosial.