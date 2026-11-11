Badung Basmi Hama Lewat Tradisi Unik, Gelar Ritual Sakral Ngaben Tikus

bali.jpnn.com, BADUNG - Pemkab Badung menggelar ritual sakral Ngaben Tikus dan Pemahayu Jagat sebagai ikhtiar meminimalisasi serangan hama tikus yang meresahkan para petani.

Bupati Badung Adi Arnawa mengatakan upacara yadnya ini merupakan bentuk penghormatan masyarakat Bali terhadap alam berdasarkan kearifan lokal yang adiluhung.

"Melalui upacara ini, kami berharap hama tikus tidak lagi mengganggu lahan persawahan.

Dengan demikian, hasil pertanian dapat lebih optimal dan gangguan produksi bisa diminimalisir," ujar Bupati Adi Arnawa dilansir dari Antara.

Bupati Adi Arnawa menegaskan, ritual ini adalah komitmen Pemkab Badung dalam mendampingi petani demi menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski begitu, kata Bupati Adi Arnawan, penanganan secara ilmiah dan praktis di lapangan tetap berjalan secara beriringan.

Pemkab Badung juga mendistribusikan pestisida serta menerapkan metode pengendalian teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap subak.

"Semua ini merupakan bentuk upaya kita agar serangan hama tikus tidak semakin meluas," kata Bupati Adi Arnawa.