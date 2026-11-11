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NPL BPR Melandai Ke Angka 11,27 Persen, OJK Bali Sentil Porsi Kredit UMKM

Rabu, 11 November 2026 – 08:35 WIB
NPL BPR Melandai Ke Angka 11,27 Persen, OJK Bali Sentil Porsi Kredit UMKM - JPNN.com Bali
Ilustrasi Kantor OJK Bali di Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/HO-OJK Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah di Provinsi Bali mencatatkan tren positif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) mengalami penurunan signifikan per September 2026.

Kepala OJK Bali Parjiman mengungkapkan, per September 2026, rasio NPL BPR konvensional dan syariah di Bali melandai ke angka 11,27 persen.

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Angka ini membaik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 14,88 persen.

"Perbaikan ini seiring dengan berjalannya penerapan tata kelola yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan," ujar Parjiman dilansir dari Antara.

Berdasarkan data OJK Bali per Juli 2026, ada 120 BPR konvensional dan satu BPR Syariah di Provinsi Bali.

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Per September 2026, industri perbankan rakyat ini berhasil mengumpulkan total aset sebesar Rp22,81 triliun, tumbuh 2,01 persen secara tahunan.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp18,22 triliun, tumbuh 1,75 persen, sedangkan penyaluran kredit menyentuh angka Rp14,17 triliun, tumbuh 5,66 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mencatat rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) mengalami penurunan signifikan per September 2026.
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TAGS   non-performing loan NPL BPR BPR Konvensional BPR Syariah OJK OJK Provinsi Bali UMKM Kredit UMKM dana pihak ketiga

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