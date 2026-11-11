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Kalender Bali Rabu (11/11): Baik untuk Dewasa Pernikahan & Mulai Berjualan

Rabu, 11 November 2026 – 05:49 WIB
Kalender Bali Rabu (11/11): Baik untuk Dewasa Pernikahan & Mulai Berjualan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 11 November 2026 bertepatan dengan Buda Paing Landep. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (11/11) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Paing Landep.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (11/11) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                     

Kalender Bali Rabu 11 November 2026 bertepatan dengan Buda Paing Landep: Hari baik untuk dewasa pernikahan & mulai berjualan
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TAGS   kalender Kalender Bali pernikahan Dewasa Pernikahan Hari Baik Berjualan Kalender Bali Rabu 11 November 2026 Dewasa Ayu Buda Paing Landep Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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