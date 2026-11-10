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Bali Daerah Pertama di Indonesia Pakai Sistem ARISE Antisipasi Dampak Bencana

Selasa, 10 November 2026 – 20:55 WIB
Bali Daerah Pertama di Indonesia Pakai Sistem ARISE Antisipasi Dampak Bencana - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN), Denpasar, Selasa (10/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi potensi risiko bencana.

Hal itu disampaikan Gubernur Koster saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN), Denpasar, Selasa (10/11).

Koster mendorong optimalisasi pemanfaatan Dashboard ARISE (Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience) sebagai instrumen analisis berbasis data yang krusial bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

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"Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan tanggap darurat, tetapi juga harus didukung ketahanan fiskal yang kuat.

Hal ini untuk memastikan pembiayaan yang memadai tanpa mengorbankan pembangunan dan pelayanan publik," ujar Koster.

Ia menekankan agar implementasi sistem yang resmi diserahkan kepada Pemprov Bali pada 6 Oktober 2026 ini tidak berhenti secara seremonial.

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Aparatur pemerintah daerah diminta menguasai aspek teknis secara konsisten, melakukan pemutakhiran data berkala, serta mengintegrasikan hasil analisis ARISE ke dalam siklus perencanaan anggaran dan APBD.

Langkah strategis ini, kata Koster, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta Pola Pembangunan Semesta Berencana melalui Haluan Pembangunan Bali Era Baru 2025–2125.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi potensi risiko bencana.
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TAGS   Bali Indonesia Sistem ARISE bencana Fiskal Dashboard ARISE pariwisata bali destinasi wisata pemprov bali Koster

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