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Hymne & Mars Klungkung Mahottama Resmi Dilindungi Hak Cipta

Selasa, 10 November 2026 – 18:19 WIB
Hymne & Mars Klungkung Mahottama Resmi Dilindungi Hak Cipta - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menyerahkan Sertifikat Hak Cipta atas lagu Hymne dan Mars Klungkung Mahottama di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Kabupaten Klungkung Kepada Bupati I Made Satria, Selasa (10/11). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat komitmen pelindungan kekayaan intelektual (KI) terhadap karya seni dan budaya daerah.

Komitmen ini diwujudkan lewat penyerahan Sertifikat Hak Cipta atas lagu Hymne dan Mars Klungkung Mahottama di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Kabupaten Klungkung, Selasa (10/11).

Acara peresmian ini dihadiri langsung Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana serta Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

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Hadir pula Bupati Klungkung I Made Satria bersama jajaran Pemkab Klungkung.

Semangat membangun identitas daerah melalui karya seni dan budaya menjadi salah satu pesan utama dalam peluncuran Hymne dan Mars Klungkung Mahottama.

Kedua lagu tersebut lahir dari sayembara yang digagas Pemkab Klungkung untuk menghadirkan karya orisinal yang merepresentasikan karakter dan jati diri masyarakat.

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Bupati Klungkung Made Satria mengungkapkan, setiap lirik dan melodi dalam lagu tersebut memuat nilai-nilai luhur warisan leluhur, mulai dari patriotisme, keberanian, gotong royong, perjuangan, hingga kesucian spiritual.

"Hymne dan Mars Klungkung Mahottama bukan sekadar lagu daerah, tetapi simbol persatuan untuk membangkitkan kebanggaan dan semangat masyarakat dalam membangun Klungkung yang maju, harmonis, tenteram, dan makmur," ujar Bupati Made Satria.

Semangat membangun identitas daerah melalui karya seni dan budaya menjadi salah satu pesan utama dalam peluncuran Hymne dan Mars Klungkung Mahottama.
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TAGS   Hymne Klungkung Mars Klungkung Mahottama hak cipta Klungkung Kemenkum Bali pemkab klungkung Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati Bupati Klungkung I Made Satria

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