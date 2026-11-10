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Kakanwil Milawati Bertemu Bupati Satria, Dorong Perlindungan KI & Penguatan Posbankum

Selasa, 10 November 2026 – 16:54 WIB
Kakanwil Milawati Bertemu Bupati Satria, Dorong Perlindungan KI & Penguatan Posbankum - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menggelar audiensi dengan Bupati Klungkung I Made Satria, Selasa (10/11). Foto; Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Kanwil Kemenkum Bali mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah demi mendongkrak kesadaran hukum dan pelindungan potensi lokal.

Hal ini mengemuka saat Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menggelar audiensi dengan Bupati Klungkung I Made Satria, Selasa (10/11).

Pertemuan ini fokus memperkuat sinergi layanan hukum, pelindungan kekayaan intelektual (KI), serta budaya hukum di daerah.

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Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil Milawati didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana, serta Kabid Kekayaan Intelektual Isya Nalapraja.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku seni, budaya, dan ekonomi kreatif di Klungkung.

Kakanwil Milawati menyosialisasikan kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan Hak Cipta serta mendorong pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kekayaan Intelektual.

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"Kabupaten Klungkung memiliki potensi seni dan budaya yang luar biasa.

Lewat kemudahan pencatatan Hak Cipta dengan tarif Rp0 serta regulasi daerah, kami berharap potensi lokal ini terlindungi dan memberi nilai tambah bagi masyarakat," kata Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kanwil Kemenkum Bali mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah demi mendongkrak kesadaran hukum dan pelindungan potensi lokal.
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati Bali Bupati Klungkung I Made Satria kekayaan intelektual Posbankum

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