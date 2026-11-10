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Hari Pahlawan: Kemenkum Bali Dorong Integritas dan Pelayanan Prima

Selasa, 10 November 2026 – 15:44 WIB
Hari Pahlawan: Kemenkum Bali Dorong Integritas dan Pelayanan Prima - JPNN.com Bali
Suasana peringatan Hari Pahlawan yang digelar Kanwil Kemenkum Bali, Selasa (10/11). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11).

Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa serta pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Upacara ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, patriotisme, serta memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam meneruskan perjuangan para pahlawan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara.

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Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati bertindak sebagai pemimpin upacara.

Seluruh rangkaian kegiatan diikuti jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Bali dengan penuh khidmat dan semangat kebangsaan.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya memaknai nilai-nilai kepahlawanan ke dalam tindakan nyata di era sekarang.

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“Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya.

Kini, tugas kita adalah melanjutkannya dengan bekerja sungguh-sungguh, membangun kualitas manusia, memperkuat persatuan, serta menghadirkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat," ujar Kakanwil Milawati.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan pentingnya memaknai nilai-nilai kepahlawanan ke dalam tindakan nyata di era sekarang.
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati Hari Pahlawan Indonesia Mensos Saifullah Yusuf

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