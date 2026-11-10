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Hari Pahlawan: Ini Komitmen Kanwil Kemenkum Bali, Dorong Layanan Makin Mudah

Selasa, 10 November 2026 – 09:25 WIB
Hari Pahlawan: Ini Komitmen Kanwil Kemenkum Bali, Dorong Layanan Makin Mudah - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Puputan Niti Mandala, Denpasar, Selasa (10/11). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Puputan Niti Mandala, Denpasar, Selasa (10/11).

Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati dalam kesempatan tersebut diwakili Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Upacara berlangsung khidmat, dipimpin langsung Gubernur Bali,Wayan Koster, dihadiri pimpinan daerah dan perwakilan berbagai instansi.

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Peringatan tahun ini mengusung tema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan” sebagai pengingat bahwa semangat dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan harus terus hidup dalam setiap langkah generasi penerus bangsa.

Peringatan Hari Pahlawan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan, tetapi juga menjadi ajakan untuk meneruskan perjuangan melalui tindakan nyata.

Nilai keberanian, keikhlasan, persatuan, dan pengabdian perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

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Bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali, semangat kepahlawanan menjadi landasan untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Hal tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan hukum, penguatan kepastian dan pelindungan hukum, serta komitmen menghadirkan layanan yang semakin mudah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkum Bali menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Puputan Niti Mandala, Denpasar, Selasa (10/11).
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TAGS   Hari Pahlawan Kemenkum Bali Layanan Hukum pemprov bali renon

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