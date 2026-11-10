PLN UP2D Bali Pasang Alat Canggih, Jaga Pasokan Listrik Nusa Penida Klungkung

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Bali memperketat pengamanan pasokan listrik di destinasi wisata unggulan Nusa Penida, Klungkung.

Langkah ini direalisasikan melalui pemeliharaan terencana serta pemasangan alat pemantau kelistrikan (power meter) pada sejumlah gardu distribusi.

Manajer PLN UP2D Bali Petrus Irwan Ichwansaputra menegaskan, keandalan listrik memegang peran vital bagi sektor pariwisata, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik di wilayah kepulauan tersebut.

"Listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga penopang berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Terlebih, Nusa Penida merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan Bali," ujar Petrus Irwan Ichwansaputra dilansir dari Antara.

Melalui perangkat power meter yang diibaratkan sebagai alat pemeriksa kesehatan jaringan, petugas dapat memantau parameter kelistrikan secara akurat—mulai dari arus, tegangan, hingga daya gardu.

Data real-time ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi kondisi pembebanan gardu dan mengidentifikasi potensi ketidaknormalan sejak dini.

Kemudian menentukan prioritas dan langkah pemeliharaan secara tepat.