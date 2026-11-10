JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini PLN UP2D Bali Pasang Alat Canggih, Jaga Pasokan Listrik Nusa Penida Klungkung

PLN UP2D Bali Pasang Alat Canggih, Jaga Pasokan Listrik Nusa Penida Klungkung

Selasa, 10 November 2026 – 09:08 WIB
PLN UP2D Bali Pasang Alat Canggih, Jaga Pasokan Listrik Nusa Penida Klungkung - JPNN.com Bali
Petugas PT PLN (Persero) UP2D Bali melakukan pemeliharaan terencana dan pemasangan alat pemantau kelistrikan (power meter) sejumlah gardu distribusi di Nusa Penida, Klungkung, Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas PLN UID Bali

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Bali memperketat pengamanan pasokan listrik di destinasi wisata unggulan Nusa Penida, Klungkung.

Langkah ini direalisasikan melalui pemeliharaan terencana serta pemasangan alat pemantau kelistrikan (power meter) pada sejumlah gardu distribusi.

Manajer PLN UP2D Bali Petrus Irwan Ichwansaputra menegaskan, keandalan listrik memegang peran vital bagi sektor pariwisata, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik di wilayah kepulauan tersebut.

Baca Juga:

"Listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi juga penopang berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Terlebih, Nusa Penida merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan Bali," ujar Petrus Irwan Ichwansaputra dilansir dari Antara.

Melalui perangkat power meter yang diibaratkan sebagai alat pemeriksa kesehatan jaringan, petugas dapat memantau parameter kelistrikan secara akurat—mulai dari arus, tegangan, hingga daya gardu.

Baca Juga:

Data real-time ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi kondisi pembebanan gardu dan mengidentifikasi potensi ketidaknormalan sejak dini.

Kemudian menentukan prioritas dan langkah pemeliharaan secara tepat.

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Bali memperketat pengamanan pasokan listrik di destinasi wisata unggulan Nusa Penida, Klungkung.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PLN PT PLN Persero PT PLN UP2D Bali listrik nusa penida Bali Klungkung destinasi wisata Power Meter alat canggih

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Kekurangan Bali United saat Bekuk Persik Kediri, Ada Anomali - JPNN.com Bali

    Ini Kekurangan Bali United saat Bekuk Persik Kediri, Ada Anomali

  2. John Herdman Panggil Taisei Marukawa Ikut TC Timnas Indonesia ke Bali, Sinyal - JPNN.com Bali

    John Herdman Panggil Taisei Marukawa Ikut TC Timnas Indonesia ke Bali, Sinyal

  3. Bali United Makin Gacor, Tim Paling Subur & Sulit Dijebol Lawan - JPNN.com Bali

    Bali United Makin Gacor, Tim Paling Subur & Sulit Dijebol Lawan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU