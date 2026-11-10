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Kalender Bali Selasa (10/11): Tak Baik Mengadakan Pertemuan, Ada Unsur Keributan

Selasa, 10 November 2026 – 05:37 WIB
Kalender Bali Selasa (10/11): Tak Baik Mengadakan Pertemuan, Ada Unsur Keributan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 10 November 2026 bertepatan dengan Anggara Umanis Landep. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (10/11) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Umanis Landep.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (10/11) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Selasa 10 November 2026 bertepatan dengan Anggara Umanis Landep: Tidak baik mengadakan pertemuan, ada unsur keributan
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TAGS   kalender Kalender Bali Tak Baik Menggelar Pertemuan Dewasa Ayu Kalender Bali Selasa 10 November 2026 Unsur Keributan Anggara Umanis Landep Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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