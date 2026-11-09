Tiara Andini & NIDJI Hipnotis Panggung M Fest 2026 Sanur, Meriah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Festival tahunan persembahan M Mart M Fest 2026, menyedot perhatian ribuan pengunjung di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Sabtu (7/11).

Mengusung tema Level Up with Max, ajang ini menjadi pusat kemeriahan beragam aktivitas olahraga, komunitas, kuliner, hingga panggung konser musik spektakuler.

Sejak pukul 07.00 WITA, area Maxland dipadati pengunjung dari berbagai kalangan.

Kemeriahan diawali dengan sesi yoga dan zumba, dilanjutkan kompetisi Mobile Legends, serta ragam aksi seru dari komunitas K-Pop dan Wibu Bali.

Tak ketinggalan, belasan stan kuliner juga diserbu warga yang hadir bersama teman maupun keluarga.

Kemeriahan berlanjut hingga sore di panggung Maxperience.

Pasangan musisi Tika Pagraky dan Wira Krisna sukses membuka panggung konser lewat lagu-lagu hits mereka.

Suasana makin membara saat Tiara Andini naik stage membawakan aksi panggung yang energik bersama para penari latar, disambut riuh para Mootiara, sebutan fans Tiara.