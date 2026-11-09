Tim SAR Stop Operasi Longsor Pelaga Badung, Dua Korban Masih Hilang

bali.jpnn.com, BADUNG - Operasi search and rescue (SAR) terhadap dua korban hilang akibat bencana tanah longsor di Eco Park Pelaga Glamping Retreat, Petang, Badung, Bali, resmi ditutup, Minggu (8/11) kemarin.

Setelah tujuh hari beruntun menyisir lokasi, tim SAR gabungan menyimpulkan pencarian dengan hasil nihil.

Dua korban yang hingga kini belum ditemukan yaitu Bangkit Khoirul Mubarok, 28, dan seorang warga negara asing (WNA) asal Jerman bernama Sacha Erich Schubert, 56.

Kasi Operasi dan Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Wayan Juni Antara mengatakan, keputusan penutupan diambil pukul 13.00

WITA setelah melalui evaluasi mendalam bersama seluruh unsur SAR dan pihak keluarga korban.

"Meskipun operasi SAR ditutup, pemantauan tetap dilakukan.

Operasi SAR dapat dibuka kembali apabila di kemudian hari ditemukan tanda-tanda atau informasi baru terkait keberadaan korban," ujar I Wayan Juni Antara, Senin (9/11).

Pencarian hari terakhir kemarin difokuskan pada penyisiran aliran sungai.

Tim SAR membagi personel menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).