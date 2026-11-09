Bus Listrik Trans Sarbagita Resmi Beroperasi, Gratis Setahun, Koster Merespons

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan operasional bus listrik Trans Sarbagita rute GOR Ngurah Rai – GWK via Renon di Denpasar, Senin (9/11).

Kabar baiknya, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi ramah lingkungan ini secara gratis selama satu tahun penuh.

"Dalam satu tahun ini gratis, nol rupiah untuk penumpang.

Artinya, operasionalnya sementara semuanya dibiayai dari APBD Provinsi Bali," ujar Gubernur Koster dilansir dari Antara.

Koster memaparkan layanan ini mengusung konsep Tiga Nol yang menjadi daya tarik utama bagi warga.

Nol emisi, bebas polusi udara demi mewujudkan Bali bersih.

Nol suara, armada yang sangat senyap tanpa kebisingan mesin dan nol rupiah alias gratis tanpa dipungut biaya operasional penumpang.

“Pengadaan armada beserta stasiun pengisian dayanya merupakan hasil hibah dari Pemerintah Korea Selatan dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp50 miliar,” kata Koster.