9 dari 10 Startup Jebolan Pertamuda Sukses Bertahan, Putar Ekonomi Rp2,53 Triliun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Program kewirausahaan mahasiswa Pertamuda Seed & Scale 2026 membuktikan bahwa ide bisnis dari bangku kuliah mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Inisiatif yang dihadirkan PT Pertamina (Persero) ini telah bertransformasi dari sekadar ajang kompetisi menjadi wadah tumbuh bagi ribuan wirausaha muda untuk membangun bisnis tangguh sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Sejak pertama kali digelar pada 2021 hingga 2026, Pertamuda mencatat portofolio impresif dengan menjangkau 18.465 pendaftar dari 1.401 perguruan tinggi di Indonesia, serta 16 kampus dari delapan negara.

Berdasarkan pemantauan alumni periode 2021–2025, sebanyak 9 dari 10 startup jebolan Pertamuda terbukti mampu bertahan (survive) dan terus beroperasi.

Aktivitas bisnis alumnus ini secara kolektif sukses menggerakkan perputaran ekonomi hingga Rp 2,53 triliun, serta berpotensi menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja.

VP Stakeholder Relations & Management PT Pertamina (Persero) Rifky Rahman Yusuf menegaskan pencapaian ini adalah buah kerja keras inovator muda dalam memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat.

“Pertamuda kini telah melampaui batas kompetisi bisnis kampus.

Di sini, generasi muda hadir sebagai penggerak inovasi, sementara Pertamina mengambil peran sebagai jembatan pendukung, membuka akses pendampingan, jejaring industri, hingga peluang kolaborasi,” ujar Rifky Rahman Yusuf.