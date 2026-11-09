Dishub Bali Uji Coba Bus Listrik Hari Ini, Gratis, Cek Rutenya di Sini!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali mulai mengoperasikan transportasi publik bus listrik secara gratis pada rute Koridor I Trans Sarbagita, Senin hari ini (9/11).

Kadis Perhubungan Bali I Kadek Mudarta mengatakan selama masa uji coba pengguna dapat menggunakan layanan bus secara gratis, tetapi tetap melakukan tap kartu e-money guna menghitung jumlah penumpang.

Namun, untuk penumpang yang belum memiliki kartu elektronik tetap dapat menikmati layanan tersebut.

Pasalnya, petugas akan menyediakan fasilitas kartu pembayaran di dalam armada bus.

“Operasional armada bus listrik ramah lingkungan ini akan dikelola oleh Perum DAMRI Cabang Denpasar selaku pihak operator resmi, tetapi tetap di bawah naungan Dishub Bali,” ujar Kadishub Bali I Kadek Mudarta dilansir dari Antara.

Lintasan bus listrik secara umum mengadopsi rute bus konvensional Koridor I Trans Sarbagita yang menghubungkan GOR Ngurah Rai hingga objek wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) dengan beberapa penyesuaian lintasan.

Untuk rute keberangkatan dari GOR Ngurah Rai, kendaraan akan melintasi Jalan Melati dan belok kiri menuju Jalan Hayam Wuruk sampai Bundaran Renon.

Bus listrik akan melalui kawasan pusat pemerintahan, yaitu Jalan Raya Puputan Renon hingga Jalan Sudirman, lalu mengambil rute reguler Trans Sarbagita.