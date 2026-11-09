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Kalender Bali Senin (9/11): Baik Membangun Perumahan & Mencari Pengupa Jiwa

Senin, 09 November 2026 – 05:40 WIB
Kalender Bali Senin (9/11): Baik Membangun Perumahan & Mencari Pengupa Jiwa - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Senin 9 November 2026 bertepatan dengan Soma Kliwon Landep. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (9/11) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Kliwon Landep.

Hari ini bertepatan dengan Tilem Kelima dan Kajeng Kliwon.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (9/11) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Senin 9 November 2026 bertepatan dengan Soma Kliwon Landep: Hari baik membangun perumahan & mencari pengupa jiwa
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membangun Perumahan Pengupa Jiwa Kalender Bali Senin 9 November 2026 Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Soma Kliwon Landep kajeng kliwon Tilem Kelima

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