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Sarkofagus Ditemukan di Desa Bengkel, Bentuknya Mirip Temuan Gilimanuk

Minggu, 08 November 2026 – 22:10 WIB
Sarkofagus Ditemukan di Desa Bengkel, Bentuknya Mirip Temuan Gilimanuk - JPNN.com Bali
Di Desa Bengkel, Busungbiu, Buleleng, terdapat peninggalan purbakala dari era megalitikum berupa sarkofagus atau peti kubur batu berbentuk mirip telur. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, menyimpan kekayaan sejarah masa lampau.

Di wilayah ini, terdapat peninggalan purbakala dari era megalitikum berupa sarkofagus atau peti kubur batu berbentuk mirip telur yang menjadi saksi bisu kehidupan prasejarah.

Sarkofagus tersebut pertama kali ditemukan warga pada 2006 silam di Banjar Salin, Desa Bengkel, Busungbiu.

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Penemuan bermula saat ada aktivitas pengerukan dan perataan tanah di lahan warga untuk persiapan pembangunan perumahan dan pembuatan batu bata merah.

Tetua setempat Jro Made Widiasa mengatakan para pekerja mulanya hanya mendapati batu cadas berukuran besar saat menggali gundukan tanah.

Setelah digali lebih dalam, wujud asli sarkofagus itu terlihat jelas.

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"Awalnya ada gundukan tanah yang diratakan untuk perumahan.

Ketika digali, pekerja menemukan batu cadas berukuran besar.

Di Desa Bengkel, Busungbiu, Buleleng, terdapat peninggalan purbakala dari era megalitikum berupa sarkofagus atau peti kubur batu berbentuk mirip telur
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TAGS   Sarkofagus megalitikum Prasejarah Desa Bengkel busungbiu karangasem gilimanuk

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