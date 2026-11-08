Bali Sering Dilanda Banjir, DPR RI Minta Kementerian PU Bergerak Total

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae minta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida meningkatkan penanganan kawasan pantai dan sungai di Bali secara menyeluruh.

Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mengikis ancaman banjir sekaligus melindungi pesisir dari kerusakan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Ridwan Bae saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11) lalu.

Ia menekankan bahwa penanganan infrastruktur pantai dan sungai tidak boleh lagi dilakukan secara parsial.

“Penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh.

Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang karena kita hanya melakukan penanganan di satu titik, sementara persoalan lainnya tidak terselesaikan,”

ujar Ridwan Bae dilansir dari laman Golkarpedia.

Ia menyoroti pentingnya perencanaan yang komprehensif sebelum anggaran negara dialokasikan. Hal ini agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Perencanaannya harus dilakukan secara komprehensif sehingga anggaran yang dialokasikan tidak menjadi sia-sia.