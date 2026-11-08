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Pertamina Rilis Pemenang TOP 3 Pertamuda 2026, Dua dari Kampus Luar Negeri

Minggu, 08 November 2026 – 08:48 WIB
Pertamina Rilis Pemenang TOP 3 Pertamuda 2026, Dua dari Kampus Luar Negeri - JPNN.com Bali
PT Pertamina (Persero) akhirnya mengumumkan TOP 3 Pertamuda Seed and Scale 2026 pada masing-masing kategori di di The Patra Bali, Kamis (5/11). Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, KUTA - PT Pertamina (Persero) akhirnya mengumumkan TOP 3 Pertamuda Seed and Scale 2026 pada masing-masing kategori, Early-Stage Startup, Energy Founder sub-kategori Energy Optimization, dan Energy Founder sub-kategori Energy Future.

Pengumuman TOP 3 Pertamuda 2026 digelar dalam rangkaian acara puncak Final dan Awarding yang berlangsung di The Patra Bali, Kamis 5 November 2026.

Perjalanan menuju Top 3 bukan perjalanan yang mudah.

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Para peserta harus melewati berbagai tahapan kompetisi.

Mulai dari proses kurasi hingga berhasil masuk Top 100, berjuang dalam babak Elevator Pitch untuk meraih posisi Top 60.

Kemudian melanjutkan persaingan di Bootcamp demi menembus Top 30, hingga akhirnya terpilih sebagai Top 15 dan unjuk kemampuan di panggung puncak, Final Pitch.

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Vice President (VP) Stakeholder Relations and Management PT Pertamina (Persero) Rifky Rakhman Yusuf mengucapkan selamat untuk para pemenang.

Menurutnya, ukuran kesuksesan Pertamuda tidak terletak pada apa yang telah dicapai oleh para pemenang saat awarding, tetapi lebih dari itu, bagaimana sebuah bisnis terus bertumbuh setelah kompetisi.

PT Pertamina (Persero) akhirnya mengumumkan TOP 3 Pertamuda Seed and Scale 2026 pada masing-masing kategori di di The Patra Bali, Kamis (5/11)
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TAGS   PT Pertamina Persero Pertamuda Seed and Scale 2026 Pertamuda 2026 perguruan tinggi luar negeri

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