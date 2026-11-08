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Triwulan III 2026 Ekonomi Bali Tumbuh 5,85 Persen, Kunjungan Turis Melambat

Minggu, 08 November 2026 – 08:16 WIB
Triwulan III 2026 Ekonomi Bali Tumbuh 5,85 Persen, Kunjungan Turis Melambat - JPNN.com Bali
Turis asing bersiap menyeberang ke Nusa Penida, Klungkung, melalui Pelabuhan Sanur, Denpasar. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata mencapai 5,85 persen (yoy) pada triwulan III 2026.

Capaian ini dinilai tetap solid meski sektor pariwisata membentang berbagai tantangan global.

Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan performa ini patut diapresiasi mengingat dinamika pada 2026 cukup menantang.

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"Angka pertumbuhan 5,85 persen ini tentu harus diapresiasi mengingat tantangan di 2026 memang agak sedikit lebih berat dibanding 2025, khususnya untuk pariwisata," ujar Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Dinamika geopolitik global dan pembatalan penerbangan menahan laju sektor akomodasi makan minum yang melambat ke angka 6,23 persen (yoy).

Hal ini sedikit menahan laju ekonomi Bali jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 5,88 persen.

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Agus Gede Hendrayana Hermawan meluruskan bahwa perlambatan ini bukan karena faktor musim sepi (low season), tetapi akibat penambahan turis asing tak sebanyak periode sebelumnya, hanya naik 0,94 persen.

Menariknya, kendati volume kedatangan melambat, kualitas belanja wisatawan asing justru meningkat pesat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata mencapai 5,85 persen (yoy) pada triwulan III 2026.
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TAGS   ekonomi Bali ekonomi bali BPS Bali turis wisman okupansi tingkat penghunian kamar

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