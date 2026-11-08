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Kalender Bali Minggu (8/11): Mengandung Pengaruh Buas, banyak Hal tak Baik

Minggu, 08 November 2026 – 06:14 WIB
Kalender Bali Minggu (8/11): Mengandung Pengaruh Buas, banyak Hal tak Baik - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 8 November 2026 bertepatan dengan Redite Wage Landep. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (8/11) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Wage Landep.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (8/11) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Minggu (8/11): Hari Ini Mengandung Pengaruh Buas, banyak Hal tak Baik Minggu hari ini (8/11) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Wage Landep.
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TAGS   kalender Kalender Bali pengaruh buas Redite Wage Landep Kalender Bali Minggu 8 November 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

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