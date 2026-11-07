JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Gandeng India dan Australia, Bio Farma Akselerasi Alih Teknologi Vaksin TBC

Gandeng India dan Australia, Bio Farma Akselerasi Alih Teknologi Vaksin TBC

Sabtu, 07 November 2026 – 10:11 WIB
Gandeng India dan Australia, Bio Farma Akselerasi Alih Teknologi Vaksin TBC - JPNN.com Bali
Ilustrasi vaksin TBC. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bio Farma (Persero) memaparkan progres pengembangan kandidat vaksin tuberkulosis (TBC) generasi baru berbasis platform Lipovaxin pada ajang 40th Stop TB Partnership Board Meeting di Denpasar, Bali.

Vaksin berbasis liposom ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan Lipotek asal Australia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kabarnya telah merestui pelaksanaan uji klinis fase 1 guna menilai keamanan serta respons imun pada dewasa sehat.

Baca Juga:

"Kami sedang mengembangkan vaksin TBC generasi baru.

Diharapkan pengembangannya masuk tahap lanjutan pada 2028 atau 2029," kata Direktur Riset dan Pengembangan Bio Farma Dicky Mahardhika Taryono dilansir dari Antara.

Dicky Mahardika mengatakan kolaborasi global menjadi kunci krusial.

Baca Juga:

WHO sendiri mencatat Indonesia sebagai penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia setelah India.

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya ikut menyoroti potensi kandidat vaksin TBC lain, yakni M72/AS01E yang kini menjalani uji fase 3 oleh Gates MRI.

PT Bio Farma (Persero) memaparkan progres pengembangan kandidat vaksin TBC berbasis platform Lipovaxin di Denpasar, Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Tuberkulosis TBC Vaksin TBC PT Bio Farma (Persero) Bali BPOM Lipotek Australia India uji klinis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik Wajib Waspada, Bali United Makin Ganas, Johnny Jansen Buka Fakta - JPNN.com Bali

    Persik Wajib Waspada, Bali United Makin Ganas, Johnny Jansen Buka Fakta

  2. Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa - JPNN.com Bali

    Persik Rugi Besar, Dua Bek Andalan Absen Kontra Bali United, Djalo Kecewa

  3. Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut - JPNN.com Bali

    Respons Berkelas Gung Dwi Bantu Bali United Gilas Persiba di Laga Debut

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU