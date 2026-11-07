Gandeng India dan Australia, Bio Farma Akselerasi Alih Teknologi Vaksin TBC

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bio Farma (Persero) memaparkan progres pengembangan kandidat vaksin tuberkulosis (TBC) generasi baru berbasis platform Lipovaxin pada ajang 40th Stop TB Partnership Board Meeting di Denpasar, Bali.

Vaksin berbasis liposom ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan Lipotek asal Australia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kabarnya telah merestui pelaksanaan uji klinis fase 1 guna menilai keamanan serta respons imun pada dewasa sehat.

"Kami sedang mengembangkan vaksin TBC generasi baru.

Diharapkan pengembangannya masuk tahap lanjutan pada 2028 atau 2029," kata Direktur Riset dan Pengembangan Bio Farma Dicky Mahardhika Taryono dilansir dari Antara.

Dicky Mahardika mengatakan kolaborasi global menjadi kunci krusial.

WHO sendiri mencatat Indonesia sebagai penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia setelah India.

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya ikut menyoroti potensi kandidat vaksin TBC lain, yakni M72/AS01E yang kini menjalani uji fase 3 oleh Gates MRI.