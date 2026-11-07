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Fase Bulan Baru Ancam Pesisir Bali, Cek Wilayah Terdampak, Waspada!

Sabtu, 07 November 2026 – 06:34 WIB
Fase Bulan Baru Ancam Pesisir Bali, Cek Wilayah Terdampak, Waspada! - JPNN.com Bali
Ilustrasi banjir pesisir karena fase bulan baru menghantam perairan selatan Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat mewaspadai potensi banjir pesisir atau pasang air laut maksimum di sejumlah wilayah Bali pada 8–11 November 2026.

Fenomena banjir pesisir ini dipicu adanya fase bulan baru.

Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho mengungkapkan puncak fase bulan baru diprakirakan terjadi pada Senin, 9 November 2026.

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Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketinggian pasang air laut.

"Potensi pasang air laut maksimum ini memiliki variasi waktu, baik hari maupun jam, di tiap-tiap wilayah pesisir," ujar Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Berdasarkan pantauan data level air dan prediksi dinamika pasang surut, wilayah yang berpotensi terdampak berada di kawasan pesisir selatan Bali.

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Mula dari pesisir Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Gianyar dan Klungkung.

Peningkatan volume pasang air laut ini berpotensi mengganggu berbagai kegiatan masyarakat di sekitar pesisir.

Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho mengungkapkan puncak fase bulan baru diprakirakan terjadi pada Senin, 9 November 2026.
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TAGS   fase bulan baru BMKG BBMKG Wilayah III Denpasar Bali banjir pesisir pasang air laut maksimum

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