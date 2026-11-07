Fase Bulan Baru Ancam Pesisir Bali, Cek Wilayah Terdampak, Waspada!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat mewaspadai potensi banjir pesisir atau pasang air laut maksimum di sejumlah wilayah Bali pada 8–11 November 2026.

Fenomena banjir pesisir ini dipicu adanya fase bulan baru.

Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho mengungkapkan puncak fase bulan baru diprakirakan terjadi pada Senin, 9 November 2026.

Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketinggian pasang air laut.

"Potensi pasang air laut maksimum ini memiliki variasi waktu, baik hari maupun jam, di tiap-tiap wilayah pesisir," ujar Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Berdasarkan pantauan data level air dan prediksi dinamika pasang surut, wilayah yang berpotensi terdampak berada di kawasan pesisir selatan Bali.

Mula dari pesisir Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Gianyar dan Klungkung.

Peningkatan volume pasang air laut ini berpotensi mengganggu berbagai kegiatan masyarakat di sekitar pesisir.