ARTI & Krista Exhibitions Gelar KITA Championship 2026, Saatnya Teh Lokal Naik Kelas

bali.jpnn.com, TANGERANG - Asosiasi Artisan Teh Indonesia (ARTI) bersama Krista Exhibitions resmi merilis Tea Artisan Championship (KITA Championship).

Ajang prestisius ini digelar serangkaian ajang KRISTAInterFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Jumat (6/11).

Program ini dirancang pelaku usaha teh untuk mengangkat potensi teh artisan Indonesia, meningkatkan apresiasi publik terhadap produk lokal, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi generasi muda.

Peluncuran yang berlangsung meriah di Main Stage KRISTAinterFOOD ini sekaligus menjadi ruang kolaborasi para pihak memperkenalkan kekayaan karakter teh nusantara dan melahirkan talenta profesional baru di sektor minuman berbasis teh.

Menurut Ketua Umum ARTI Redha T. Ardias, KITA Championship bukan program yang hadir secara tiba-tiba.

Sebelum merilis KITA Championship, ARTI telah konsisten menjalankan berbagai kegiatan edukasi dan promosi guna mengenalkan keunggulan teh Indonesia.

Tercatat, ARTI telah menggelar lebih dari 100 workshop dengan jumlah peserta berkisar antara 10 hingga 65 orang dalam setiap kegiatan.

"Kami ingin masyarakat lebih mengenal teh Indonesia, termasuk kualitas, karakter, dan potensi yang dimilikinya," ujar Redha T. Ardias.