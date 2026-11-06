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Alvin Bawa Bahan dari Bali dan Cokelat Langka, Tampil Beda di Gelato World Tour

Jumat, 06 November 2026 – 22:49 WIB
Alvin Bawa Bahan dari Bali dan Cokelat Langka, Tampil Beda di Gelato World Tour - JPNN.com Bali
Wakil Indonesia Alvin Tanudjaya memaparkan gelato hasil karyanya yang memakai 15 bahan utama dari Sabang hingga Merauke untuk meracik gelato kelas premium, tiga di antaranya dari Bali di ajang Gelato World Tour serangkaian KRISTAinterFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, Jumat (6/11). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, TANGERANG - Ajang bergengsi Gelato World Tour - Asian Gelatiere Individual Competition yang berlangsung selama KRISTAinterFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, berjalan kian menarik.

Jumat hari ini (6/11), 10 peserta dari berbagai negara beradu skill dan teknik untuk menjadi yang terbaik dan menjadi wakil Benua Asia di Gelato World di Italia.

Indonesia diwakili oleh Alvin Tanudjaya.

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Di kompetisi ini, Alvin Tanudjaya harus bersaing dengan sembilan wakil dari sembilan negara, yakni Tran Quang Thinh (Vietnam) dan Ho Nam Kay Sensei (Hong Kong).

Kemudian Ming Yue Tan (China), David Auyong (Malaysia), Hirotaka Sakai (Jepang) dan Pong Sapak Phuphet (Thailand).

Lalu Lung Hsien Tsai (Taiwan, Tae Yang Kim (Korea Selatan dan Andre Soh (Singapura).

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Yang menarik, wakil Indonesia, Alvin Tanudjaya memakai 15 bahan utama dari Sabang hingga Merauke untuk meracik gelato kelas premium, tiga di antaranya dari Bali.

Ketiganya, yakni garam Kusamba, Kopi Kintamani dan Jeruk Kintamani.

Wakil Indonesia, Alvin Tanudjaya memakai 15 bahan utama dari Sabang hingga Merauke untuk meracik gelato kelas premium, tiga di antaranya dari Bali.
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TAGS   Indonesia Bali Alvin Tanudjaya Gelato World Tour NICE PIK 2 garam kusumba Kopi Kintamani Jeruk Kintamani Cokelat Berau KRISTAinterFOOD 2026

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