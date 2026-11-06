Alvin Bawa Bahan dari Bali dan Cokelat Langka, Tampil Beda di Gelato World Tour

bali.jpnn.com, TANGERANG - Ajang bergengsi Gelato World Tour - Asian Gelatiere Individual Competition yang berlangsung selama KRISTAinterFOOD 2026 di NICE PIK 2, Tangerang, berjalan kian menarik.

Jumat hari ini (6/11), 10 peserta dari berbagai negara beradu skill dan teknik untuk menjadi yang terbaik dan menjadi wakil Benua Asia di Gelato World di Italia.

Indonesia diwakili oleh Alvin Tanudjaya.

Di kompetisi ini, Alvin Tanudjaya harus bersaing dengan sembilan wakil dari sembilan negara, yakni Tran Quang Thinh (Vietnam) dan Ho Nam Kay Sensei (Hong Kong).

Kemudian Ming Yue Tan (China), David Auyong (Malaysia), Hirotaka Sakai (Jepang) dan Pong Sapak Phuphet (Thailand).

Lalu Lung Hsien Tsai (Taiwan, Tae Yang Kim (Korea Selatan dan Andre Soh (Singapura).

Yang menarik, wakil Indonesia, Alvin Tanudjaya memakai 15 bahan utama dari Sabang hingga Merauke untuk meracik gelato kelas premium, tiga di antaranya dari Bali.

Ketiganya, yakni garam Kusamba, Kopi Kintamani dan Jeruk Kintamani.