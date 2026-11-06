Kemenkum Bali Gandeng KI Memperkuat Keterbukaan Informasi Publik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menerima audiensi Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali dalam rangka memperkenalkan kelembagaan sekaligus menjajaki peluang kolaborasi.

Khususnya dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan dan penguatan keterbukaan informasi publik di Bali.

Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu MIlawati didampingi Kadiv Yankum I Wayan Redana dan Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana menyambut langsung kehadiran Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Dewa Nyoman Suardana.

Ketua KI Bali hadir bersama Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik I Wayan Adi Aryanta, beserta jajaran.

Dalam audiensi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Bali menyampaikan maksud kunjungannya untuk memperkenalkan keberadaan dan tugas kelembagaan kepada Kanwil Kementerian Hukum Bali.

Selain itu, pertemuan juga menjadi ruang koordinasi terkait peran Komisi Informasi dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.

Kakanwil Milawati menyambut baik kunjungan dan inisiatif koordinasi tersebut.

Menurutnya, komunikasi dan sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.