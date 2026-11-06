Tren Layanan Apostille di Bali Melonjak, Pengurusan Dokumen ke Luar Negeri Makin Mudah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Mimpi untuk melanjutkan studi atau merintis karier di mancanegara kini semakin mudah diwujudkan oleh masyarakat Bali.

Jika sebelumnya pengurusan legalisasi dokumen publik ke luar negeri kerap dianggap sebagai proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu, tetapi sejak hadirnya layanan Apostille mampu memangkas kerumitan tersebut menjadi jauh lebih praktis dan efisien.

Cukup dengan satu sertifikat Apostille, dokumen publik kini dapat diakui keabsahannya di 130 negara yang tergabung dalam Konvensi Apostille (Konvensi Den Haag).

Kemudahan ini memicu animo masyarakat Bali untuk melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan layanan Apostille.

Hal ini didasarkan pada data empat bulan terakhir yang mencapai 1.050 pencetakan pada 2026 ini.

Perinciannya, 284 dokumen pada Juli, 254 dokumen di Agustus, 296 dokumen di September, dan 216 permohonan pencetakan di Oktober.

Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menegaskan komitmen jajarannya dalam memberikan pelayanan prima yang transparan dan adaptif.

"Peningkatan permohonan layanan Apostille selama empat bulan terakhir ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Bali memiliki mobilitas dan daya saing global yang tinggi, baik di sektor pendidikan maupun ketenagakerjaan.