Dirut KAI: Proyek Trem Listrik Bali Dikebut Dua Tahun, Telan Anggaran Rp2 T

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk menggarap proyek transportasi massal berupa kereta api atau trem listrik berbasis baterai di Bali.

Langkah strategis ini diambil sebagai solusi konkret mengurai kemacetan parah sekaligus menghadirkan daya tarik wisata baru di Pulau Bali.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan hal ini seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Kami sampaikan program pembangunan layanan kereta di Bali.

Anggaran untuk kereta Bali itu sekitar Rp2 triliun lebih," ujar Bobby Rasyidin dilansir dari Antara.

Bobby Rasyidin mengatakan proyek trem listrik sepanjang 12 km ini dirancang dalam dua fase pembangunan dengan total waktu pengerjaan diperkirakan memakan waktu dua tahun.

Fase pertama menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Kuta dan Legian.

Fase kedua dari Legian, Seminyak, hingga berujung di Canggu.