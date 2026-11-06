Sindikat Besar Pemalsuan Tinta Epson Dibongkar di Jakarta Setelah 18 Bulan Investigasi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Seiko Epson Corporation (Epson) menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilan operasi penegakan hukum yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2026 terhadap jaringan produksi dan distribusi tinta palsu berskala besar yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Operasi yang dilaksanakan secara terkoordinasi tersebut mencakup tindakan penegakan hukum di empat lokasi berbeda dan berhasil mengamankan sejumlah besar produk tinta bermerek Epson palsu beserta material produksinya.

Lebih dari 16 personel kepolisian, termasuk enam personel ahli siber, terlibat dalam operasi berskala besar ini.

Barang bukti yang disita antara lain tinta palsu dalam jumlah besar, botol tinta kosong, label palsu, material kemasan, peralatan produksi yang digunakan untuk membuat dan mengemas produk tinta palsu, serta dua unit mobil van pengiriman.

Lebih dari 20 orang dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.

Pemilik sekaligus pihak yang diduga mengoperasikan bisnis ilegal tersebut turut diamankan dalam operasi ini.

Tindakan penegakan hukum ini merupakan tindak lanjut dari proses investigasi mendalam yang berlangsung selama lebih dari 18 bulan.

Hal ini mencerminkan kesungguhan dan profesionalisme aparat penegak hukum Indonesia dalam memberantas kejahatan kekayaan intelektual serta melindungi konsumen.